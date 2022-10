Tylko tych modeli swetrów potrzebujesz w jesiennej szafie. Kosztują mniej niż 100 zł, a podobne nosi Klaudia Halejcio

Klaudia Halejcio na swoim Instagramie dzieli się nie tylko humorystycznymi filmikami, ale i stylizacjami, które inspirują ponad 600 tysięcy obserwujących. Ostatnio pogoda zmusiła aktorkę do wyciągnięcia z szafy swetrów – Halejcio wykorzystała tę okazję, by zachwycić fanki nowymi modelami, które są absolutnymi hitami tej jesieni.

Jeden ponadczasowy, który pokochają minimalistki, drugi wyrazisty, ale wpisujący się w uniwersalne trendy, a trzeci to najbardziej rozchwytywany model sezonu . Wszystkie pomogą lepiej znieść jesienną szarugę i dadzą ci niesamowite możliwości stylizacyjne. Najlepsze jest to, że identyczne modele upolujesz za mniej niż 100 zł w znanych sieciówkach.

Ten sweter to must have jesieni – Halejcio nosi go, jak prawdziwa jesieniara