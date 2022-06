Gwiazdy je uwielbiają. "Niewidzialne buty" są hitem tego sezonu

"Niewidzialne buty" to modowy hit, o którym pierwszy raz usłyszeliśmy dzięki Kanye Westowi. Mąż Kim Kardashian wylansował to popularne obuwie, a teraz na stopach nosi je większość gwiazd Hollywood. Szpilki z silikonowymi paskami doskonale prezentują się na nogach. Wydłużają je, wyszczuplają i pasują niemal do każdej innej części garderoby. Z tego powodu z pewnością zostaną z nami na dłuższy czas.