Jak powstały kultowe sneakersy? Historia trzech ikon ulicznego stylu

Ten model miał umrzeć, a stał się legendą

Kolejny model z ciekawą historią również wywodzi się z koszykówki, a są to kultowe Nike Air Force 1, które pojawiły się na rynku w 1982 r. Ich wyjątkowość polegała przede wszystkim na tym, że był to pierwszy model z systemem Nike Air. Na czym to polega? W podeszwie mamy poduszkę wypełnioną gazem, która amortyzuje wstrząsy, zapewniając komfort użytkowania butów. Nazwa nawiązywała do samolotu prezydenckiego i powstała nawet limitowana seria w jego barwach. Co ciekawe, model ten został wygaszony w 1984 r., ale powrócił za sprawą butików z Baltimore, które porozumiały się z producentem i wypuszczały limitowane serie "Color of the Month", które przyciągały kolekcjonerów z całych Stanów Zjednoczonych. W 1988 r. Air Force 1 weszły do kultury hip-hop za sprawą E-Z Rocka, który pojawił się na okładce albumu "It Takes Two" właśnie w tych butach. W 2002 r. Nelly wydał singiel "Air Force Ones", a później dołączyli Jay-Z, Eminem i Fat Joe. Dzięki temu Air Force 1 odżyły na wschodzie, zachodzie i południu USA. Co ciekawe, dopiero w 2008 r. Nike zdecydowało się na sprzedaż tego modelu poza Stanami Zjednoczonymi i cały świat może się nimi cieszyć w wersjach low, mid, superlow, high i super high.