Ta jedna rzecz wyróżni cię przy wigilijnym stole. Lubią ją Popek, Mlynkova i... Jennifer Lopez

Do wigilii nie zostało dużo czasu, więc wiele z nas rozgląda się za pomysłami na świąteczne stylizacje. Z pomocą przychodzą gwiazdy, które na swoich instagramowych kontach ochoczo dzielą się pomysłami na elegancki look. Okazuje się, że te najlepiej ubrane łączy ostatnio jeden wspólny mianownik: czerwona marynarka. Oto, jak ją nosić, by w Boże Narodzenie zadać w niej szyku.

Bożonarodzeniowy dress code to przede wszystkim klasyczna elegancja, która podkreśla wyjątkowy charakter tych świąt i stanowi ukłon w stronę tych osób, z którymi zasiadamy do wigilijnej kolacji. Komponując gwiazdkowe stylizacje, masz jednak do wyboru wiele elementów, które nie tylko pozostaną wierne tradycji, ale też… zbieżne z najnowszymi trendami. Jednym z nich jest czerwona marynarka, w której największe gwiazdy od lat dopatrują się genialnego w swojej prostocie pomysłu na szykowny look.

Jeśli nie wiesz, co na siebie włożyć, żeby zachwycić bliskich podczas wigilii lub oczarować współpracowników na firmowym spotkaniu świątecznym, to właśnie czerwona marynarka będzie najlepszą odpowiedzią. Jak ją nosić? Wystarczy spojrzeć na te celebrytki.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Moda multifunkcjonalna, czyli zestaw, w którym zawsze wyglądasz modnie. Zapraszamy na panel Domodi

Jennifer Lopez w czerwonym total looku. Fason marynarki przyciąga spojrzenia!

To nie przypadek, że Jennifer Lopez jest nazywana najlepiej ubraną gwiazdą na świecie. Swoją rękę do trendów udowodniła po raz kolejny postem, jaki niedawno opublikowała na Instagramie. Pozuje na nim obok bożonarodzeniowego drzewka ubrana w czerwony total look. Na uwagę zasługuje nie tylko sposób noszenia szerokich spodni (ich nogawki J.Lo wciągnęła w cholewki botków), ale też krój marynarki. Militarny model z pagonami na ramionach w czerwonej wersji kolorystycznej zyskuje na kobiecości i elegancji. Ty możesz włożyć podobny i też spiąć go w talii paskiem.

Militarna marynarka i szorty – elegancka stylizacja według Haliny Mlynkovej

Wielbicielką łączenia elegancji z wojskowymi akcentami jest też Halina Mlynkova. Piosenkarka postawiła jakiś czas temu na zestaw, który idealnie się sprawdzi w świątecznym kontekście. Dopasowana bluzka w cielistym odcieniu i czarne szorty tworzą neutralne tło dla oversize’owej, czerwonej marynarki, która przypomina element munduru brytyjskiego wojska z XVIII wieku. Całość uzupełniają wysokie oficerki, a my polecamy dodać złotą biżuterię, która podkreśli gwiazdkowy charakter outfitu.

Czerwona marynarka w komplecie ze spodniami – wigilijny look inspirowany Anną Popek

Prostota zawsze się obroni. Wie o tym Anna Popek, która już w listopadzie inspirowała nas do kompletowania stylizacji na tegoroczną wigilię. W jej wydaniu czerwonej marynarce towarzyszą szerokie spodnie w tym samym kolorze, a całość uzupełniona jest czarnymi akcentami: topem, torebką i czółenkami. Damski garnitur w czerwieni to idealny wybór, jeśli chcesz zrobić wrażenie na bliskich czymś innym niż klasyczna, świąteczna sukienka.

Autorka jest ekspertką serwisu Domodi.pl

Zapraszamy na grupę FB - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl