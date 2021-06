WP Kobieta Dark Mode Włącz tryb ciemny Poczta TV ONLINE Program TV Menu Samodbałość

Informacja prasowa: Nivea Modelowanie owalu twarzy z nowymi kremami NIVEA HYALURON CELLULAR FILLER Z upływem czasu skóra twarzy traci naturalne pokłady kolagenu, przez co staje się mniej napięta, traci swą objętość, a kontur twarzy rozmywa się. Jednak jak potwierdzają dowody naukowe, aktywność komórek skóry może być ponownie pobudzona. Z pomocą przychodzą dwa nowe przeciwzmarszczkowe kremy na dzień i na noc z kultowej linii NIVEA HYALURON CELLULAR FILLER, która odpowiada na wszystkie potrzeby dojrzałej skóry. Nowość zawiera połączenie dwóch składników aktywujących komórki skóry: kwasu hialuronowego oraz opatentowanego przez NIVEA kompleksu BIOXILIFT. Młodo wyglądająca skóra jest odzwierciedleniem aktywności komórek w głębszych jej warstwach. Warto jednak pamiętać, że z wiekiem produkuje mniej kwasu hialuronowego i kolagenu – składników, które zapewniają efekt napiętej i gładkiej skóry. Naukowcy NIVEA od lat rozwijają produkty, które wyjątkowo skutecznie wspierają biologię skóry, dlatego do linii NIVEA HYALURON CELLULAR FILLER wprowadzają dwa nowe przeciwzmarszczkowe kremy na dzień i na noc NIVEA HYALURON CELLULAR FILLER MODELOWANIE OWALU, łącząc silnie nawilżający kwas hialuronowy i opatentowany przez NIVEA kompleks BIOXILIFT. Formuła BIOXILIFT, w 100% z naturalnego ekstraktu z anyżu, bogata w proteiny z aktywnymi molekułami – oligopeptydami – wspomaga odbudowę skóry dzięki produkcji własnego kolagenu. Efekt to długo utrzymująca się poprawa konturu twarzy. Krem na dzień NIVEA HYALURON CELLULAR FILLER MODELOWANIE OWALU, z systemem filtrów UVA/UVB (SPF 15), wypełnia zmarszczki i zwiększa objętość skóry na nowo definiując owal i kontur twarzy oraz zapewnia uczucie liftingu. Krem na noc NIVEA HYALURON CELLULAR FILLER MODELOWANIE OWALU przyspiesza proces odnowy komórek, który w nocy jest jeszcze bardziej intensywny. Co ważne, jest delikatny nawet dla wrażliwej skóry, skutecznie o nią dbając, dzięki czemu rano skóra wygląda na wypoczętą i odmłodzoną. W linii NIVEA HYALURON CELLULAR FILLER dostępne są również kremy na dzień i na noc, krem pod oczy oraz 7-dniowa kuracja NIVEA HYALURON CELLULAR FILLER WIDOCZNE UJĘDRNIENIE. Ich formuła zawiera połączenie Kwasu Hialuronowego i Boostera Kolagenu, składników aktywujących komórki skóry, dzięki czemu pobudza skórę do produkcji własnego kwasu hialuronowego i kolagenu, usprawnia proces odnowy komórek i przyspiesza naturalną regenerację skóry. Produkty z linii NIVEA HYALURON CELLULAR FILLER WIDOCZNE UJĘDRNIENIE zauważalnie i niemal natychmiastowo pobudzają odnowę komórek o 33% w zaledwie 24 godziny i zwiększają produkcję kolagenu, który stanowi nawet 80% skóry właściwej - o 24% w ciągu zaledwie 7 dni. Efekt to jędrna, napięta i młodziej wyglądająca skóra. Czym jest opatentowany przez NIVEA kompleks BIOXILIFT i jak oddziałuje na skórę? BIOXILIFT to opatentowany przez NIVEA kompleks, który zawiera specjalne łańcuchy białkowe (oligopeptydy) pochodzące ze specjalnej odmiany anyżu. Wieloletnie badania naukowców z Działu Badań i Rozwoju Beiersdorf, mające na celu odkrycie składników naturalnie aktywujących nasze komórki skóry, doprowadziły do ich pozyskania z anyżu. Po wnikliwych analizach okazało się, że roślina ta zawiera odpowiednie białka, które w wyraźny sposób, udowodniony w badaniach in vivo i in vitro, stymuluje komórki skóry do większej produkcji kolagenu i odnowy. Ze względu na duży rozmiar całej cząsteczki białka, nie byłaby możliwa jej penetracja do głębszych warstw skóry, stąd naukowcy R&D musieli poszukać najważniejszych jego fragmentów, tzw. oligopeptydów. Dzięki zaawansowanym technikom dzisiejszej biotechnologii udało się odnaleźć najbardziej cenne i efektywne łańcuchy, a następnie stworzyć taką formułę, która wyraźnie wpływa na aktywność komórek skóry. HYALURON CELLULAR FILLER MODELOWANIE OWALU - KREM NA DZIEŃ Formuła kremu to połączenie składników aktywujących komórki skóry: Kwasu Hialuronowego i Boostera Kolagenu, dzięki czemu aktywuje komórki skóry do produkcji własnego kwasu hialuronowego i kolagenu, usprawnia proces odnowy komórek i przyspiesza naturalną regenerację skóry. Formuła z Kwasem hialuronowym i Bioxilift. Aktywuje komórki skóry do produkcji własnego kwasu hialuronowego i kolagenu. Wypełnia zmarszczki i zwiększa objętość skóry. Zapewnia uczucie liftingu i na nowo definiuje owal twarzy. 51,99 zł / 50 ml - Rekomendowana cena detaliczna HYALURON CELLULAR FILLER MODELOWANIE OWALU - KREM NA NOC Przeciwzmarszczkowy krem na noc aktywuje komórki skóry do produkcji własnego kolagenu i kwasu hialuronowego oraz modeluje owal twarzy. Aktywuje komórki skóry do produkcji własnego kwasu hialuronowego i kolagenu. Wypełnia zmarszczki i zwiększa objętość skóry. Na nowo definiuje owal i kontur twarzy. Zapewnia uczucie liftingu i napiętej skóry. 51,99 zł / 50 ml - rekomendowana cena detaliczna HYALURON CELLULAR FILLER WIDOCZNE UJĘDRNIENIE - KREM NA DZIEŃ Formuła Nivea Hyaluron Cellular Filler Widoczne Ujędrnienie zawiera połączenie składników aktywujących komórki skóry: Kwasu Hialuronowego i Boostera Kolagenu. Wypełnia zmarszczki i widocznie poprawia jędrność skóry. Przyspiesza proces odnowy komórek. System filtrów UVA/UVB (SPF 15) pomaga chronić skórę przed fotostarzeniem, uszkodzeniem komórek i przebarwieniami wywołanymi przez promieniowanie UV. Dzięki jedwabistej, rozpieszczającej teksturze, szybko się wchłania i delikatnie wtapia w skórę. 51,99 zł / 50 ml - rekomendowana cena detaliczna HYALURON CELLULAR FILLER WIDOCZNE UJĘDRNIENIE - KREM NA NOC Formuła Nivea Hyaluron Cellular Filler Widoczne Ujędrnienie zawiera połączenie składników aktywujących komórki skóry: Kwasu Hialuronowego i Boostera Kolagenu. Wypełnia zmarszczki i widocznie poprawia jędrność skóry. Przyspiesza proces odnowy komórek. Intensywnie nawilża wspomagając proces regeneracji skóry. Sprawia, że skóra jest jedwabiście gładka w dotyku. 51,99 zł / 50 ml - rekomendowana cena detaliczna HYALURON CELLULAR FILLER WIDOCZNE UJĘDRNIENIE - KREM POD OCZY Przeciwzmarszczkowy krem pod oczy aktywujący komórki Hyaluron Cellular Filler. Poprawia elastyczność skóry i pobudza komórki do produkcji własnego kolagenu i kwasu hialuronowego. Wypełnia zmarszczki i drobne linie wokół oczu. Poprawia jędrność skóry. Przyspiesza proces odnowy komórek. Intensywnie nawilża skórę wokół oczu. 51,99 zł / 15 ml - rekomendowana cena detaliczna 7-DNIOWA SKONCENTROWANA KURACJA PRZECIWZMARSZCZKOWA Kosmetyk doskonale sprawdzi się w pielęgnacji każdego rodzaju cery, skutecznie wygładza, napina i nawilża skórę. Skóra jest intensywnie wypełniona hialuronowym nawilżeniem. Zmarszczki widocznie zredukowane. Udowodniona poprawa jędrności skóry. Zapewnia uczucie wygładzonej skóry. Wspomaga działanie kremu na dzień. 21,99 zł / 5 ml - rekomendowana cena detaliczna

