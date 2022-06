Modne buty sportowe męskie na lato 2022. Jakie modele będą na topie?

Białe buty sportowe męskie – hit na lato 2022

Męskie buty sportowe w bieli to jeden z wiodących trendów sezonu. Na czasie są zarówno minimalistyczne trampki w stylu adidas Stan Smith, jak i modele w stylu retro, inspirowane takimi klasykami, jak New Balance 530. Zalety? Białe sneakersy będą pasować do większości stylizacji: od szortów po jasnoniebieskie jeansy. Dodadzą też świeżości i nowoczesnego, miejskiego wyglądu.