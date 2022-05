Modne dwuczęściowe stroje kąpielowe do 150 zł. Wybieramy idealny kostium na wakacje

Czarne dwuczęściowe stroje kąpielowe do 150 zł – klasyka w wakacyjnym wydaniu

Czarny dwuczęściowy kostium kąpielowy to już klasyka. Jeśli zależy Ci na tym, by był ponadczasowy i pasował do wielu wakacyjnych stylizacji, strój w tym kolorze będzie strzałem w dziesiątkę. Z powodzeniem założysz go na plażę do pareo w oryginalny wzór i słomkowego kapelusza, ale też do białej, lnianej koszuli i zwiewnej spódnicy na popołudnie w mieście.