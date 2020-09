Modne i praktyczne torebki, czyli pojemne shopper bag. Te modele kupisz za mniej niż 100 zł

Jaki model torebki shopperki wybrać? Zobacz najmodniejsze do 100zł!

Dobra shopperka musi być wystarczająco sztywna, by trzymać fason, ale też nie za sztywna, by pakowanie było wygodne. Przy zakupie warto zwrócić uwagę nie tylko na kolor czy wzór, ale też wykończenia. Czy uchwyty są solidnie przymocowane? Czy dżety, zamki lub inne zdobienia mają kolor pasujący do najczęściej noszonej przez Ciebie biżuterii? I wreszcie: co torebka shopperka ma w środku? Do klasycznych modeli najlepiej dokupić pasującą kosmetyczkę, w której schowamy, np. drobiazgi, które mogłyby się gubić w tak dużej torbie, jak chociażby długopis, szminka czy puderniczka! Zanim jednak skompletujesz akcesoria, wybierz swój model torebki. My najpiękniejsze torby shopper do 100zł znaleźliśmy na stronie domodi.pl!