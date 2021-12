Modne stylizacje Anny Wendzikowskiej - zobacz jej najciekawsze zestawy na ten sezon!

Styl Anny Wendzikowskiej - modne pastele i kobiece fasony

Nienaganna figura, klasyczna uroda i do tego zawsze idealne stylizacje. Trudno się dziwić, że Wendzikowska jest wiecznie fotografowana i śledzona przy każdej okazji. Wydawać by się mogło, że jej styl to zasługa drogich kreacji od projektantów, o których przeciętna Polka może tylko pomarzyć. Nic mylnego! Dziennikarka bardzo często wybiera ubrania i dodatki od marek i sieciówek ze średniej półki, łącząc je w modne zestawy. Po jakie kroje i fasony najczęściej sięga?