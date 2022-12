Modowe wpadki roku. Długo ich nie zapomnimy

Julia Fox w częściowym negliżu

Julia Fox znana jest z bardzo ekstrawaganckich stylizacji i przekraczania wszelkich granic, jeśli chodzi o modę. Na galę wręczenia nagród modowych CFDA przyszła ubrana w sięgającą do ziemi, czarną suknię z gładkiego materiału. Kreacja nie miała jednak środkowej części, przez co Julia Fox wyeksponowała całą bieliznę. Choć pokazywanie jej (np. pod półprzezroczystą sukienką) nie jest już niczym dziwnym w świecie mody, to stylizacja celebrytki nadal szokuje. Julia Fox zdaje się już nigdy nie zadawać sobie pytania "co wypada?", jeżeli mowa o dress codzie na oficjalnych wydarzeniach.