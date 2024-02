Wystające stringi? Doda postawiła na odważną stylizację

Moda na whale tail

Majtki dwoją się i troją, aby wydostać się z bieliźniarki i zabłysnąć na salonach. Nieźle im to idzie - moda zwana "pantless" już rozniosła się głośnym echem, a to jeszcze nie wszystko, co mają nam do zaoferowania. Do gry wkraczają sukienki z wycięciem na biodrach oraz paskami, które fenomenalnie imitują konstrukcję brazylijskich majtek tanga oraz stringów. Wysoko podciągnięte paseczki podkreślają biodra, a tym samym wprowadzają do stylizacji nieco pikanterii, której nie należy mylić z wulgarnością.