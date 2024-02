Doda zainspirowana "Kilerem" i Pavlović jak z Dzikiego Zachodu. Te stylizacje nie były trafione

Maja Sablewska na co dzień ubiera się dość minimalistycznie i stonowanie. Często jednak eksperymentuje z fasonami i krojami, co nie zawsze się sprawdza. Podczas konferencji Polsatu gwiazda postawiła na dzwony oraz szeroką, oversize'ową marynarkę. Niestety, efekt jest komiczny, ponieważ zestawienie marynarki z tymi spodniami sprawiło, że Maja Sablewska odjęła sobie nieco wzrostu. A może to tylko perspektywa?