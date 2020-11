Monika Olejnik odpowiada abp. Gądeckiemu. Ostry wpis dziennikarki

Monika Olejnik odpowiada abp. Gądeckiemu

- Wszyscy łapią się za głowy, co mogło się stać, że tysiące młodych ludzi wyległy na ulice. Skąd się wzięło pokolenie, które wali prosto z mostu, co powinno się stać. Skąd się wzięły dziewczyny, które walczą o wybór, o prawo do wyboru? Czyja to wina? - zaczęła swój wpis dziennikarka.