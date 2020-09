Monika Zamachowska wyjaśnia swój młodzieńczy wygląd. Zamieściła zdjęcie bez retuszu

"Czy to pani?", "Nie wiem, kto to taki", "Czy to jest pani? Jak dwudziestolatka!", "Mega duży filtr na twarzy. Nienaturalnie" – komentowali. Zamachowska próbowała się tłumaczyć, że to ona, tylko "rozmazała się", żeby mniej było widać desperację. Niestety fali oburzenia nie dało się zatrzymać i pod kolejnym zdjęciem, tym razem bez retuszu, napisała od siebie kilka słów wyjaśnienie.