Monokini z wycięciami to petarda. Gwiazdy pokochały te jednoczęściowe stroje

Poszukiwanie perfekcyjnego stroju kąpielowego to spore wyzwanie. Z doświadczenia wiemy, że dobrze dobrany model nie tylko podkreśli twoją sylwetkę, ale także zapewni stylowy wygląd i poczucie komfortu.

"Cudna ty w pięknym stroju", "Super figura i super strój", "Dzwoniła Pamela, prosi o zwrot stroju" - pisali internauci pod postem Katarzyny Cichopek . Aktorka na wakacje w Grecji spakowała do walizki czerwone monokini z wycięciami po bokach i suwakiem przy biuście. Taki fason pięknie podkreślił talię i wyeksponował dekolt. To idealna propozycja dla kobiet 40+.

