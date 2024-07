W Grecji stroi się jak nigdy. Wyszła na spacer w zwiewnej "miniówce"

Profil na Instagramie traktuje jako formę pamiętnika. Katarzyna Cichopek jest bardzo aktywna w sieci. Na bieżąco dzieli się z internautami urywkami z życia. Nie inaczej jest podczas urlopu, na który wybrała się wraz z ukochanym. Para udała się do Grecji, od kilku dni ich media społecznościowe zalewają malownicze kadry.

To również gratka dla miłośniczek mody. Wakacyjne stylizacje Katarzyny Cichopek mogą być inspiracją dla kobiet w każdym wieku. Ostatnio zachwyciła fanów w zjawiskowej sukni z odkrytymi plecami, teraz przyszła pora na zwiewną mini. Aktorka zrezygnowała z pospolitej sukienki w kwiaty i zaprezentowała coś bardziej stylowego. Trzeba przyznać, że w Grecji stroi się jak nigdy.

Katarzyna Cichopek sięgnęła po zwiewną sukienkę mini z ażurowym wykończeniem. Dół powiewał na wietrze, ale uwagę zwraca góra. Asymetryczny krój i falbana idealnie wpisują się w letni klimat. To bardzo dobry wybór na wakacje.

Aktorka pokazała, że z powodzeniem można łączyć komfort z modowym twistem. Wystarczy spojrzeć na buty, które wsunęła na stopy. To płaskie sandały z dużymi perłami, które dodają całości pazura. Jest stylowo, ale i wygodnie. Buty Katarzyny Cichopek to alternatywa dla minimalistycznych sandałków. Z pewnością wpadną w oko miłośniczkom romantycznych stylizacji.

