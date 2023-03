Motywy zwierzęce atakują. Jak stylizować modne cętki?

Gepard, lampart i jaguar mają coś ważnego do powiedzenia. Nastaw ucho... Przyszedł czas, aby oswoić dzikie printy i przygarnąć zwierzęce motywy do swojej szafy. Przedstawiciele gatunku "rrr" wybudzają się z zimowego snu. Jak co roku, także tej wiosny, z impetem wbijają się do damskiej garderoby. Dlatego lada moment będziemy rozwiązywać następujące równania: sukienka + cętki, a także kowbojski + panterka. Motywy zwierzęce budzą respekt w ciągu dnia. A nocą? Nocą koją zmysły i zachwycają elegancją. Nie pozostaje nam zatem nic innego, jak wyruszyć do sklepów i upolować nową zdobycz w animalistyczny wzór.