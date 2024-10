Mówi, co zobaczyła na plaży. "Czy to jest okej?"

Honorata Skarbek spędza leniwe dni na greckiej wyspie Rodos. W tym czasie w głowie celebrytki pojawiły się różne przemyślenia. Niedawno na InstaStories Skarbek zabrała głos w sprawie dzieci, które widziała na plaży. - Czy to, według was, jest normalne? - zwróciła się do internautów.