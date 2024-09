Internauci oburzeni "strefami wolnymi od dzieci". Głos zabrała psycholożka

Ankieta przeprowadzona na stronie wykazała, że 83 proc. respondentów jest za tym, aby powstały strefy wolne od dzieci, co wywołało burzę w sieci.

Dr Aleksandra Piotrowska przyznaje w rozmowie z Wirtualną Polską, że nie jest zdziwiona wynikiem przeprowadzonej ankiety i widzi kilka przyczyn pozytywnego nastawienia do tzw. stref wolnych od dzieci.

Psycholożka zwraca uwagę na fakt, że takie "strefy" nie powinny być odbierane jako wykluczające, a regulujące i dopasowujące docelowe grupy wiekowe do konkretnego miejsca.

- Nie odbieram tych regulacji i wprowadzania takich miejsc jako wykluczania kogokolwiek. Parki linowe też nie są dla 80-latków i regulaminy mówią o tym jasno, że nie wolno wchodzić do nich starszym ludziom, bo nie potrafiliby sprostać wymaganiom stawianym przez otoczenie. W wielu miejscach, takich jak np. lokale gastronomiczne czy ośrodki sztuki, też pojawiają się podobne wymagania, którym małe dziecko, szczególnie wychowywane bez nadmiernej dyscypliny, nie jest w stanie sprostać - podkreśla Aleksandra Piotrowska.

Ekspertka daje za przykład wyjście do opery. - Wydając duże pieniądze na bilet, nie marzę o tym, żeby pewien trzylatek wydawał dodatkowe odgłosy. Mam prawo wysłuchania muzyki w spokoju - kwituje.

