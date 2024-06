Mówi o krytyce ze strony męża. "Boli, nie powiem, że nie"

Marta Żmuda Trzebiatowska przez wiele lat była związana z tancerzem Adamem Królem. 26 września 2015 roku poślubiła aktora Kamila Kulę, z którym ma dwoje dzieci: 7 7-letniego syna i 4-letnią córkę. Para chroni jednak prywatności rodziny i nie pokazuje się publicznie z pociechami.

Marta Żmuda Trzebiatowska o krytyce ze strony męża

Marta Żmuda Trzebiatowska i Kamil Kula tworzą udane małżeństwo, które rzadko kiedy wypowiada się publicznie na tematy prywatne. W rozmowie z portalem Co za tydzień aktorka wyjawiła jednak, że mąż potrafi ją skrytykować - głównie ze względu na pracę.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

- To jest taka krytyka, która, owszem, boli, nie powiem, że nie. Czasami tupię nóżką, nie zgadzam się. Ale jednak to jest taka krytyka z miłości, którą, wiem, że mój mąż, który jest też aktorem i który potrafi czasami powiedzieć mi jakąś krytyczną uwagę - wiem, że on to robi właśnie dlatego, że mu zależy - powiedziała Żmuda Trzebiatowska.

- Ale też docenia. To nie jest tak, że tylko krytykuje. Często nagrywamy castingi razem. Dzisiaj mamy erę self-tape'ów, więc nagrywamy je razem i on nagle mi mówi: "a w tym dubluj, a nie rób tak". Bywa czasami gorąco, że się potrafimy posprzeczać. Koniec końców i tak robię, tak jak uważam, ale gdzieś z tyłu myślę o tych jego uwagach - dodała.

Przedstawiał się jej kilka razy

Początki znajomości Marty Żmudy Trzebiatowskiej i Kamila Kuli nie były łatwe. Aktorka dopiero za czwartym razem zapamiętała imię i nazwisko przyszłego męża, co on sam do dziś jej wypomina.

- On jest w stanie mi udowodnić wszystkie te poprzednie razy, nie mogę się wyprzeć. Wręcz jeden jest zarejestrowany, bo zagraliśmy razem w serialu w jednym odcinku, w jednej scenie! Tylko tyle, że ja grałam z psem i byłam bardzo skupiona, żeby tego psa ogarnąć, a on gdzieś tam przechodził. I ja tego nie pamiętam, żeby on w tej scenie też występował. Strasznie jest na to obrażony i oburzony. I taka to jest historia zakochania od pierwszego wejrzenia - ujawniła Żmuda Trzebiatowska w rozmowie z Odetą Moro.

Po dziewięciu latach małżeństwa może jednak stwierdzić, że są dla siebie stworzeni.

- Małżeństwo to dla mnie ład, porządek, ale i szaleństwo. Obowiązki, ale i wspólna zabawa. Romans to chaos. Pomimo młodego wieku przekonałam się już, że ład ciągnie cię ku górze, daje przestrzeń do życia, nieład zabiera energię, nie dając nic w zamian - przyznała.

Marta Żmuda Trzebiatowska i Kamil Kula © AKPA | AKPA

Zobacz także : Odwróciła się od Boga. Zdradziła powody powrotu

© Materiały WP

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!