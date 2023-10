Odwróciła się od Boga. Zdradziła powody powrotu

Marta Żmuda Trzebiatowska zdecydowała się opowiedzieć o swoim podejściu do wiary. W rozmowie z Katarzyną Olubińską autorką książki "Bóg w wielkim mieście" oraz cyklu niezwykle osobistych wywiadów "Kobieta w wielkim mieście", zdradziła, jakie ma podejście do Kościoła, dlaczego oddaliła się od Boga i co spowodowało, że wróciła do religii.