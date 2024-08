Mówi o samotnym macierzyństwie. "Na początku byłam spanikowana"

Paulina Młynarska urodziła córkę Alę, mając 22 lata. Nie ukrywa, że czuła przerażenie na myśl o tym, co ją czeka.

Paulina Młynarska odniosła się do uwag o błędach w jej postach. Wspomniała o dysleksji

Dziennikarka wróciła też pamięcią do uczuć, jakie jej towarzyszyły, gdy ojciec Ali odszedł.

Kiedy pierwsze emocje opadłym Młynarska zaczęła odczuwać coś zupełnie innego. "Wzrastał we mnie w**** na potworną niesprawiedliwość" - mówiła w wywiadzie.

