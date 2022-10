Paulina Młynarska odniosła się do uwag o błędach w jej postach. Wspomniała o dysleksji

Odniosła się także do osób, które w specyficzny sposób wytykają jej problemy z ortografią. "Jednocześnie chcę zauważyć, że fakt (...) błędu czy literówki, nie upoważnia NIKOGO do belferskich, przemocowych uwag rodem z systemu szkolnictwa PRL. Jest nas więcej - ludzi z dysleksją i innymi specyficznymi cechami (bo nie, nie są to zaburzenia!) , którzy na swojej drodze edukacji byliśmy gnojeni i wyśmiewani przez tych, którzy mieli nam pomagać i nas uczyć . Wielu i wiele z nas, jak ja, odeszło z systemu edukacji, bo przemoc wobec nas była nie do zniesienia. Mnie się udało, żyję z pisania. Znam wiele języków, mam pamięć słonia. Nie mam już kompleksu braku wykształcenia. Nie wstydzę się swojej dysleksji. Ale stare emocje odżywają za każdym razem, gdy czytam te szydercze, pouczające tonem znienawidzonych nauczycielek-sadystek, komentarze. Uwagę można zwrócić miło. Można napisać: 'hej, tu jest błąd, popraw!'. Poprawię i podziękuję" - stwierdziła stanowczo.