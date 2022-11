"Mówią mi, że wyglądam na 50 lat". Nikt nie wierzy, ile ma naprawdę

Dobre geny to jedno. Właściwe dbanie o urodę - drugie. Czy łącząc to możemy otrzymać wygląd kobiety o 20 lat młodszej? Tiktokerka Carolandry, która ma 72 lata, cieszy się naprawdę znakomitym wyglądem. Co więcej - znacznie młodszym, bo większość osób, które komentują jej zdjęcia, dałoby jej maksymalnie 50 lat. Jakim cudem tak wygląda?