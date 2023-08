Mówił o decyzji syna. Nie mógł powstrzymać łez

- [...] Jeszcze jest jedną nogą tu i jedną nogą tam. [...] Ale to jest trudny moment. Dla rodziców to jest taki moment, że nie odcinasz pępowiny, bo nigdy tego nie zrobisz do końca, ale zdajesz sobie sprawę, że wszystko, co miałeś do zrobienia, wszystko, co miałeś do wykonania, teraz się albo sprawdzi, albo nie - przyznał.