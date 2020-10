Mateusz Gessler nie pojawił się na ślubie Lary Gessler. "Unikam spędów ludzi"

Mateusz Gessler nie pojawił się na ślubie Lary Gessler

O tym, że wraz z Piotrem Szelągiem powiedzieli sobie magiczne "tak" poinformowała za pomocą mediów społecznościowych, nie zdradzała jednak zbyt wielu szczegółów, co do miejsca i liczby gości. Wiadomo jednak, że na ceremonii nie pojawił się Mateusz Gessler. Kucharz w ostatnim wywiadzie zdradził, dlaczego nie skorzystał z zaproszenia.

"Dostałem zaproszenie na uroczystość. Myślę, że tak, jak to było, to było sekret, było małe wydarzenie. Prawie nikt o tym nie wiedział. I to jest najważniejsze. Ślub to tylko formalność. Oni są tak szczęśliwi ze sobą i mają tak dużo do pokonania przed sobą, że życzę im wszystkiego najlepszego" – wyjaśnił w rozmowie z portalem "Jastrząb post".