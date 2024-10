Przykre plotki o żonie Dańca. Prawda wyszła na jaw po latach

Na początku kariery niechętnie mówił o swoim życiu prywatnym. Po latach okazało się, że jego pierwsze małżeństwo, w którym doczekał się córki Karoliny, nie przetrwało próby czasu. Satyryk nie ukrywał w wywiadach, że nie miał szczęścia w miłości, aż do momentu, kiedy podczas jednego z występów zobaczył na widowni kobietę, z którą jest do dziś.

– Ona miała chłopaka, więc czekałem na nią trzy lata. Kochałem ją platonicznie. W tym czasie byliśmy zaledwie trzy razy na kawie! Jak się rozstała z tamtym chłopakiem, ruszyłem do boju. I teraz jestem dumny, że byłem taki uparty i cierpliwy. Rozumiem, dlaczego ta niewytłumaczalna siła mnie do niej ciągnęła. Po prostu jest fantastyczną żoną, matką, świetną dziewczyną! – wychwalał ukochaną w tej samej rozmowie.

