"Wspólnie braliśmy kredyty". Mówi, jak wygląda ich sytuacja finansowa

Dorota Chotecka i Katarzyna Żak od lat są w stabilnych związkach. Spełniają się również zawodowo. W wywiadzie dla "Wysokich Obcasów" gwiazdy podzieliły się swoim podejściem do finansów w małżeństwie.

Dorota Chotecka, znana z ról w popularnych serialach "Miodowe lata" i "Ranczo", od lat tworzy harmonijny związek z aktorem Radosławem Pazurą. Aktorka zdradziła, jak wspólnie z mężem podchodzą do zarządzania pieniędzmi.

W jej małżeństwie zarobki i wydatki nie są tematem tabu. Ich podejście do finansów opiera się na wzajemnym wsparciu, partnerstwie i rozsądku. "Razem z mężem do finansów podchodzimy na stopie partnerskiej. Ufamy sobie, pracujemy tyle samo i podobnie zarabiamy".

