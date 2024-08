Była wychowywana "twardą ręką". Mówi, jak to na nią wpłynęło

"Dopiero jako dorosła kobieta zrozumiałam, co znaczy wychowywać się w byłym zaborze pruskim" - zdradziła Katarzyna Żak, zapytana o jej "niemieckie wychowanie". Aktorka nie ukrywa, że w okolicy mieszkało wiele osób, które nie tylko chodziły do niemieckich szkół, ale również żyły według sztywnych, rygorystycznych zasad, z których Niemcy słynęli.

Katarzyna Żak stwierdziła, że przez właśnie tego typu wychowanie, dziś przywiązuje ogromną wagę do tego, jak coś jest zrobione.

Katarzyna Żak zdradziła, że w jej rodzinnym domu to właśnie ojciec był niezwykle surowy i wymagający. Miało to jednak związek przede wszystkim z tym, jak sam był wychowywany.

Aktorka nie ukrywa, że często się buntowała, przez co dochodziło między nią a ojcem do spięć. Mnóstwo obowiązków oraz rygor panujący w domu sprawił, że jako młoda dziewczyna marzyła, by jak najszybciej opuścić rodzinne gniazdo.