Mroczna Naomi Campbell na BAFTA. Wyglądała zjawiskowo

Wystarczyło, że przekroczyła próg budynku i ściągnęła na siebie wszystkie spojrzenia. Naomi Campbell to nie tylko zjawiskowa modelka, ale również ikona stylu, której stylizacje nie rzadko przechodzą do historii.

W tym roku Campbell postawiła na mroczną stylizację i czarny total look. Modelka zaprezentowała się w czarnej dopasowanej kreacji z ozdobnym, biżuteryjnym paskiem w talii. Całość mogła wyglądać nudno, ale gwiazda zaszalała i skromną kreację uzupełniła o zwiewną pelerynę wiązaną przy szyi.

Wielowarstwowa peleryna z niewielkim kapturem dodała mroku stylizacji i sprawiła, że Naomi Campbell miała unikatową kreację. Do tego zamiast popularnych szpilek odsłaniających kostki, wybrała zakrywająca kozaki na obcasie. Tak, aby tworzyły spójną całość z sukienką.

Ten zjawiskowy total look uzupełniła prosta fryzura oraz delikatny makijaż. Naomi Campbell podkreśliła oczy i kości policzkowe, a usta pomalowała szminką w odcieniu nude.

