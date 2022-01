Musiała odwołać ślub. Narzeczony okazał się jej przyrodnim bratem

- Kobieta poznała swojego narzeczonego na obozie biblijnym, kiedy miała zaledwie 15 lat. Spotykali się w tajemnicy, aż do jej 19. urodzin, ponieważ rodzina dziewczyny nie zezwalała na randki. Kiedy jej mama usłyszała, że ta chce przywieźć kogoś do domu, wpadła we wściekłość. W momencie spotkania zaczęła zaś histerycznie płakać - wyznała właścicielka salonu na TikToku.