Myślisz o własnym biznesie? Oto, na co powinnaś zwrócić uwagę

Planowanie w zróżnicowanych perspektywach

Celem każdego przedsiębiorcy powinno być zapewnienie firmie stabilności i perspektyw na rozwój. Nie będzie to możliwe, jeżeli planowanie ogranicza się wyłącznie do krótkoterminowego horyzontu czasowego. W biznesplanie i innych dokumentach odnoszących się do strategii przedsiębiorstwa warto projektować różne scenariusze – zarówno te dotyczące najbliższej przyszłości, jak i zdecydowanie szerszego okresu.