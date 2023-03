Myszkowała w telefonie partnera. Załamała się, gdy odkryła prawdę

– Wiem, że ukrył to, bo bym się wkurzyła. I teraz też jestem wściekła – wyznaje. – Do tego nie wiem, co zrobić, bo nie chcę się przyznać, że zaglądałam mu do telefonu. Mamy ciche dni, a on nie rozumie, o co mi chodzi. Nie wiem, jak to naprawić. Szczerze? Gdybym mogła cofnąć czas, pewnie bym tego drugi raz nie zrobiła.