Gdy mężczyzna jest tym drugim. "Wyłem z rozpaczy"

Zdaniem Joanny Popławskiej, część osób wdających się świadomie w romans, cierpi z powodu różnych psychicznych deficytów. – Z jednej strony, to mogą być osoby o niskim poczuciu własnej wartości, którym wydaje się, że co najwyżej mogą być dla kogoś kochankiem lub kochanką, bo nie zasługują na pełnowartościowy związek. Z drugiej – to osoby, które odczuwają lęk przed bliskością i wolą zaangażować się w związek na pół gwizdka, by kontrolować sytuację – uważa Popławska.