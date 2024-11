Weronika Rosati niedawno przyjechała do Polski, by wspólnie z bliskimi, wziąć udział w imprezie urodzinowej swojej mamy. Aktorka pochwaliła się w sieci zdjęciami z tego wydarzenia. Teraz Teresa Rosati udzieliła wywiadu "Super Expressowi", w którym wyjawiła prawdę o relacji ze sławną córką.

Weronika Rosati prężnie rozwija swoją karierę za granicą. Za rolę w filmie "It's Not Over" otrzymała nawet nagrodę dla najlepszej aktorki na włoskim festiwalu w Benevento. Niedawno okazało się, że zaangażowała się w kolejny projekt, którego pogratulowała jej na Instagramie mama.