Na Euro 2024 pokazał się w eleganckim garniturze. Stylistka postawiła sprawę jasno

Media często rozpisują się o ich planach dotyczących zawodników, a także taktyce, na którą zdecydowali się podczas meczu. Rzadko jednak mówi się o trenerach w kontekście ich stylizacji. Ostatni strój Michała Probierza zwrócił jednak uwagę całego świata. W tak eleganckiej wersji już dawno go nie widzieliśmy.

Stylista Michała Probierza nie zapomniał również o innych elementach jego stroju. Polski selekcjoner zaprezentował się bowiem także w białej, klasycznej koszuli, granatowym krawacie oraz brązowych półbutach dopasowanych kolorystycznie do jego garnituru.

Czyżby Michał Probierz zainspirował się stylizacjami Grzegorza Krychowiaka? W końcu w ostatnich latach to właśnie on znany był z niezwykle oryginalnych i do tego też modnych strojów, o których później rozpisywały się nie tylko polskie, ale również zagraniczne media.