"Do samego końca". Zaapelowała do Polaków przed meczem

W piątek 14 czerwca rozpoczęły się Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej. Turniej odbywa się w Niemczech. Polska zakwalifikowała się do grupy D razem z reprezentacją Francji, Holandii i Austrii. W niedzielę Polska gra przeciwko Holandii.

Drużynę wspiera Anna Lewandowska, żona Roberta, który tego dnia będzie na ławce rezerwowych. W opublikowanym przez siebie poście zaapelowała, aby wspierać reprezentację "od początku do samego końca".

W 2012 roku Anna Lewandowska wyszła za Roberta Lewandowskiego. Piłkarz podkreśla, że zawsze może liczyć na wsparcie żony. "To nasz wspólny sukces. Twoje wsparcie pozwala mi realizować marzenia! Kocham" - napisał niedawno na Instagramie.

Tak też jest i tym razem. Z okazji meczu Lewandowska opublikowała zdjęcie w biało-czerwonej koszulce. "Dzisiaj pierwszy mecz naszej reprezentacji na Euro 2024. Kibicujmy biało-czerwonym od początku do samego końca" - zaapelowała.

"Ania, coś czuje w kościach, że będziemy dziś tańczyć z radości. No dobra, co by się nie działo i tak pójdziemy w tango. Ukochuje! - skomentował znany trener, Qczaj. "Jesteśmy z wami Polacy", "Trzymamy kciuki" - piszą inni.