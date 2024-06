Na wydarzeniu nie zabrakło też Karoliny Pisarek , która otrzymała nominację w kategorii Gwiazda na Czasie. Modelka zwracała na siebie uwagę, choć nie miała na sobie cekinów ani piór. To zupełnie nie w jej stylu. Woli bowiem stawiać na efektowną prostotę . Ale nawet najbardziej minimalistyczna stylizacja może być "hot".

Karolina Pisarek postawiła na czarny total look

Zapraszamy na grupę na Facebooku - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!