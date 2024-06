Włożyła "capri leggins". Klasyczne legginsy to już przeżytek?

Widać, że Karolina Pisarek z wielką uwagą śledzi to, co dzieje się w świecie mody, a każdy pojawiający się trend stara się wplatać do swoich stylizacji. Teraz wskoczyła w "capri leggins". Co kryje się pod tą tajemniczą nazwą? Połączenie legginsów i rybaczek. "Capri leggins" są zatem niczym innym, jak przylegającymi co ciała spodniami, które sięgają za kolano.

Trzeba jednak wiedzieć, że nie są żadną nowością. Rządziły bowiem w czasach złotej ery Hollywood – szczególnie chętnie chodziła w nich Audrey Hepburn. Potem powróciły mniej więcej z początkiem nowego tysiąclecia. Teraz nieśmiało przywracają je do łask zarówno targani nostalgią milenialsi, jak i przedstawiciele pokolenia Z zafascynowani tą "nowinką".

Karolina Pisarek lansuje powracający trend

Karolina Pisarek zaprezentowała się na Instagramie w beżowym looku, którego bazowym elementem stały się właśnie "capri leggins". Mieliśmy już do czynienia z uwielbianym przez Hailey Bieber połączeniem marynarki i kolarek w stylu "athleuisure". Teraz przyszedł czas na nową odsłonę tego letniego trendu. Bo w końcu w świecie fashion karuzela musi się kręcić, prawda?

Modelka włożyła nietypową marynarkę, bo z szlafrokowym wiązaniem, które na za zadanie podkreślać talię. Da się odczuć, że Pisarek odrobinę eksperymentuje, by nie być ściśniętą sztywnymi ramami tego, co powszechnie popularne. Do stylizacji dodała wąskie okulary przeciwsłoneczne bez oprawek oraz wartą fortunę torebkę Lady Dior.

Najmodniejsze buty na lato 2024

Warto też zwrócić uwagę na buty – baleriny z siateczki, które zostały już okrzyknięte najmodniejszym modelem obuwia na lato 2024. Za granicą noszą je m.in. Zendaya, Jennifer Lawrence czy Leonie Hanne. A jeśli chodzi o polskie podwórko, na te bijące wszelkie rekordy popularności balerinki postawiły Małgorzata Socha i Maja Bohosiewicz.

