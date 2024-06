Poleciała do Dubaju. Pochwaliła się zdjęciem w bikini

Karolina Pisarek podróżowała ostatnio głównie w celach służbowych. Dlatego musi być zachwycona faktem, że w końcu udało jej się wyjechać z mężem. Cel: relaks z Dubaju . Ostatnio ten kierunek stał się bardzo popularny wśród gwiazd. Przykładowo w maju wybrała się tam Klaudia El Dursi . Co tak pociąga w Dubaju? Przede wszystkim luksusowe hotele z widokami, które łączą w sobie miejską dżunglę i nadmorski klimat.

Karolina Pisarek pochwaliła się już pierwszym zdjęciem z urlopu. W końcu jej instagramowy profil obserwuje niespełna milion użytkowników. A fani chcą być na bieżąco z tym, co dzieje się w życiu modelki.

Modelka opublikowała w sieci zdjęcie, na którym pozuje w kostiumie kąpielowym. I choć wśród instagramowych celebrytek aktualnie panuje trend na noszenie góry od bikini na odwrót (sznureczki, które normalnie wiąże się na plecach, lądują na szyi), to Pisarek postawiła na nieskomplikowaną klasykę.

Zapraszamy na grupę na Facebooku - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!