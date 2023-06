Na ratunek osłabionym włosom! Przetestowałyśmy nową linię kosmetyków. Jak wypadła? Sprawdźcie same

Magda:

Na dobry recenzji początek opowiem wam o moich włosach i skórze głowy. Zawsze były gęste, zawsze były normalne/grube i w zasadzie nigdy nie miałam z nimi problemów. Podobnie ze skórą głowy – myłam całość tym, co akurat stało na półce pod prysznicem, suszyłam (albo i nie) przed pójściem spać i ogólnie moja włosowa rutyna pielęgnacyjna nie istniała. Potem jednak zachciało mi się eksperymentów i pielęgnacji przez wielkie P. Przerobiłam wtedy wszystko – OMO, OM, MO, CG, BS, wcierki, płukanki, peelingi – you name it, I tried it. Gdybym na tym poprzestała, pewnie nie byłoby tu tego testu, ale nie – zaczęłam też eksperymentować z farbami, rozjaśniaczami, trwałą (tak, przyznaję się do tego, bo zawsze chciałam loki albo chociaż fale, a w genach dostałam łatwe do obciążenia druty).