Na "śledziku" puściły im hamulce. "Seks w toalecie albo w aucie"

Później, jak wspomina, była seria pogróżek dotyczących działu sprzedaży, że jeśli nie będą wypracowywać założonych przez niego targetów, będzie to ich ostatni miesiąc pracy. - W końcu, po serii pokrzykiwań i straszenia redukcją etatów, następowało "radosne" wręczanie upominków tym, którzy posiadali dzieci – co roku był to napój "Piccolo" owinięty w celofan z trzema "Grześkami". Ci, którzy nie mieli dzieci, nie dostawali nic. A na koniec szef przypominał, że to zorganizowane dla nas spotkanie jest solidnym wydatkiem i życzył wszystkim smacznego.