Zdradził ją na firmowej integracji. Taką wiadomość dostała od kochanki

Zaczęło się sypać podczas pandemii. Mąż Zuzanny, który pracuje w branży turystycznej, mierzył się z ogromnym stresem. Dla rozluźnienia coraz częściej sięgał po alkohol. - Nigdy wcześniej nie miał z tym problemu. Zwyczajnie raz na jakiś czas wypił trochę na imprezie, to wszystko. Zaczął popijać codziennie, pojawiły się kace i urwane filmy. Nie zliczę, ile razy próbowałam mu pomóc, rozmawiać z nim, mówiłam, że nie będę tolerować picia, namawiałam go na terapię albo chociaż konsultację z psychologiem. Nic z tego. Mijały miesiące, non stop się kłóciliśmy. On coraz więcej imprezował, coraz mniej było go w domu. Zarzucał mi, że wywieram na nim presję, miał do mnie nieustające pretensje i obwiniał mnie o wszystko. Mam wrażenie, że chodziło głównie o to, że zarabiam lepiej od niego, rozładowywał na mnie swoją frustrację. Traciłam wiarę w posklejanie naszej relacji i zaczęłam myśleć o rozstaniu - wspomina.