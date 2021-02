Na własnej skórze odc. 4

Jak wygląda centrum Warszawy z perspektywy osoby poruszającej się na wózku? Okazuje się, że przemieszczanie się po stolicy nie jest proste, bo pełno tam schodów i przejść podziemnych. W tym odcinku dziennikarka Monika Sikorska musi wyruszyć w podróż i komunikacją miejską dostać się do jednej z najdalszych dzielnic Warszawy – Ursusa. Szybko się przekona, że osoby z niepełnosprawnością mają bardzo trudne zadanie. Zjazd na odpowiedni peron, kupno biletu i wejście do wagonu kolejki to nie lada wyzwania dla kogoś, kto jeździ na wózku. Czy ludzie chętnie pomagają osobom na wózkach? Czy można liczyć na czyjąś pomoc, gdy nie działa winda? O tym przekonacie się w 4. odcinku programu „Na własnej skórze”.

