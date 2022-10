Nadchodzi krwawy księżyc. Przyniesie dużo zmian

Co przyniesie krwawy księżyc?

Krwawy księżyc oznacza również pełnię w Baranie. Mówi się, że to ukojenie po retrogradacji Merkurego. Pełnia ta da możliwość odzyskania wiary w siebie. Ale to nie wszystko. Pełnia Księżyca Myśliwych w znaku Barana budzi instynkty i daje siłę do działania. Przypomina także, żeby w życiu kierować się instynktem. To dobry czas na zastanowienie się dokąd zmierzamy i którą ścieżką zmierzać chcemy. Ten październikowy zenit pozwoli także przygotować się do nadchodzących w kolejnych miesiącach zawirowań. Należy być czujnym, bo mogą pojawić się szybciej. Niedziela, 9 października jest idealnym czasem do przyjrzenia się swojemu życiu. Przypatrz się dokładnie każdej jego dziedzinie.