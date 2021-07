Nadopiekuńczość, czyli taszczenie dziecka na plecach

Warto też przypomnieć sobie kilka sytuacji, w których popełnione błędy przyniosły nam jednak jakieś korzyści, np. "co prawda spóźniłam się kiedyś na pociąg, ale dzięki temu poznałam moją najlepszą przyjaciółkę". Jeżeli to wszystko nie wystarcza, warto wówczas skorzystać z pomocy psychologa. Pomyślmy, że jeśli uda nam się zrezygnować z nadopiekuńczości, to wspólna wędrówka z dzieckiem przez życie stanie się wspaniałą przygodą dla obu stronom. W przeciwnym razie przekształci się w obopólną udrękę związaną z wiecznym ciągnięciem dziecka za rękę albo taszczenia go na plecach.