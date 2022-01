Nagie selfie gwiazdy. Takiej Britney Spears świat jeszcze nie widział

"Wiem, że zastanawiacie się, dlaczego właśnie teraz zdecydowałam się odsłonić swoje ciało. Pojawiłam się na świecie naga i szczerze czuję, że nosiłam na swoich barkach ciężar egzystencji, co odbijało się na tym, jak postrzegałam samą siebie. Chcę zobaczyć siebie w inny, jaśniejszy sposób - nagą, taką, jaką się urodziłam. Jestem kobietą, piękną. Wrażliwą kobietą, która pragnie spojrzeć na siebie w najczystszej postaci. Nie zamierzam robić sobie nagich zdjęć przez resztę życia, bo to byłoby nudne, ale teraz mi to pomaga" – gwiazda muzyki pop wyjaśnia w szczerym wpisie za pośrednictwem mediów społecznościowych.