Wspierał ją przez "najtrudniejsze lata życia". Britney Spears szczerze o ukochanym

Spears chwali swojego młodego chłopaka

W ostatnim poście na Instagramie Britney Spears odnosi się do tych wydarzeń i wyznaje, że jej chłopak Sam Asghari pomógł jej przetrwać najtrudniejsze lata życia. Przy okazji chwali również jego umiejętności kulinarne. Para poznała się w 2016 roku na planie teledysku do utworu "Slumber Party". Z ich relacji wynika, że miała to być miłość od pierwszego wejrzenia. Pod najnowszym zdjęciem Spears nazywa swojego chłopaka "słodkim dup*iem", a fani komentują, że artystka wygląda na szczęśliwą przy młodszym o 12 lat wybranku, który ostatnio został wybrany do obsady nowej części serii "Szybcy i wściekli".