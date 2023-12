Nagrali ją na ulicy. Miała na sobie cekinowe spodnie

Swoim ostatnim nagraniem udostępnionym na Instagramie Klaudia Halejcio udowodniła, że potrafi skomponować perfekcyjną stylizację, w której każdy element pasuje do pozostałych. Oprócz brązowego płaszcza wybrała cekinowe spodnie i to właśnie one odegrały główną rolę w looku aktorki.