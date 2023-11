Wystroiła się w cekinową mini. Wie, co się sprawdzi w święta

"Nie wiem jak wy, ale ja w tym roku szybciej poczułam klimat zbliżających się świąt. Robię miejsce dla cekinów w mojej garderobie, ale z umiarem. By moje ubrania wprowadziły mnie w nastrój świątecznego jarmarku oraz imprez w stylowym charakterze" - wyznała Klaudia Halejcio. Chociaż do grudnia jeszcze chwila, to aktorka już zdążyła udekorować dom akcesoriami w świątecznym klimacie i wprowadzić do szafy grudniowy splendor.